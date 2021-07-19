«الصحة» تقدم 16631 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 16631 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 16358244 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 165.40 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة توفير لقاح «كوفيد 19» سعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

وأعلنت الوزارة عن إجراء 265482 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 660978 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1898 حالة. ‌ ‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1504 حالات جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 638771 حالة.

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