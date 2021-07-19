«دبي للإعلام» تطلق «العيدية» لدعم موظفيها من ذوي الدخل المحدود

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أطلقت مؤسسة دبي للإعلام متمثلة في إدارة المشتريات مبادرة «العيدية» التي تستهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب العمال والموظفين في المؤسسة من ذوي الدخل المحدود، عبر توزيع 400 سلة غذائية و400 حقيبة صحية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ومن جانبها تقدمت أسماء الشرهان نائب المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون الدعم الإداري، بخالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً وإلى المقيمين على أرضها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

دعم

وأضافت الشرهان: إن هذه المبادرة تأتي من منطلق حرص المؤسسة على الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لموظفيها، مشيرة إلى أن هذه المبادرة كانت قد اقترحتها ميثاء مبارك مدير قسم المشتريات بالمؤسسة، وتم تنفيذها للمرة الأولى في عيد الفطر الماضي مما كان له أثر كبير في تقديم الدعم للمحتاجين في ظل ظروف جائحة «كوفيد 19».

روابط

وأشارت ميثاء مبارك مدير قسم المشتريات بمؤسسة دبي للإعلام إلى أن المؤسسة مستمرة في استئناف وتنفيذ المبادرة ذاتها في عيد الأضحى لدعم أصحاب الدخل المحدود من موظفي المؤسسة والعاملين فيها، مؤكدة حرص قسم المشتريات على تبني المبادرات التي من شأنها أن تعزز الولاء الوظيفي.

400

أوضحت ميثاء مبارك أن مؤسسة دبي للإعلام نفذت المبادرة للمرة الأولى في عيد الفطر الماضي، حيث قامت بتوزيع 400 سلة غذائية تشمل كل المواد الأساسية، بالإضافة إلى 400 حقيبة صحية تضم أدوات العناية الشخصية وأدوات التعقيم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز