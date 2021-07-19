«إبسن» الدوائية تفتتح مقرها الإقليمي الأول في «دبي الطبية»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة «إبسن» العالمية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية الحيوية، مقرها الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والكائن بمبنى مؤسسة الجليلة في مدينة دبي الطبية، إيذاناً بإطلاق عملياتها المباشرة، وسعياً لتقديم علاجات مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية الماسة التي تتم تلبيتها بعد في مجالات الأورام والأعصاب والأمراض النادرة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأقيم الحفل بحضور الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ ورجاء رابيا، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي والإمارات الشمالية؛ والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة؛ والدكتور حميد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن المجتمع الطبي وفريق الإدارة العليا في «إبسن».

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي: أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية رائدة للصناعات الدوائية بفضل ما توفره من بنية تحتية استثنائية للرعاية الصحية والأعمال وبيئتها التشريعية والتنظيمية المتطورة والداعمة لشركات الرعاية الصحية التي تطبق أرقى المعايير العالمية. ونرحب اليوم بالتزام «إبسن» تجاه الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وقرارها بافتتاح مقرها الإقليمي في دبي، في خطوة تأتي تأكيداً على إرثنا العريق في تمكين الشركات العالمية من توسيع حضورها الإقليمي.

ومن جهتها، قالت رجاء رابيا، القنصل العام لجمهورية فرنسا في دبي والإمارات الشمالية: تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا علاقة وطيدة وطويلة الأمد في مختلف مجالات الثقافة والأعمال والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. وعلى مدار السنين، حرصت الشركات الفرنسية على الاستفادة الفرص التي قدمتها الدولة على المستوى المحلي لتتسنى لها المساهمة في الاقتصاد الوطني، وكذلك على المستوى الإقليمي لتوسيع حضورها في أسواق المنطقة.

قطاع رئيس

وبدوره قال الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة: إن قرار «إبسن» بافتتاح أول مكتب إقليمي لها في الشرق الأوسط وإفريقيا في دبي هو شهادة على تنامي صناعة الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة مع كون قطاع الأدوية قطاعاً رئيسياً للارتقاء بالخدمات الطبية في سعي مؤسسة الجليلة لإنشاء مركز ابتكار للأبحاث الطبية للتقدم العلمي، نحن فخورون للغاية باختيار إبسن لمبنى مؤسسة الجليلة كقاعدة لعملياتها لخدمة المرضى في المنطقة.

مجالات

تستهدف «إبسن» الأمراض الخطيرة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي عبر الأدوية النوعية المبتكرة، حيث تشتمل مجالات خبرتها على أورام الغدد الصم العصبية التي تعتبر ثاني أكثر أنواع أورام الجهاز الهضمي انتشاراً بعد سرطان القولون والمستقيم، إلى جانب سرطان البروستاتا وسرطان الثدي والتشنج وسرطان الخلايا الكلوية والكبدية وغيرها.

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