سعيد الطاير: «النهضة النسائية بدبي» ترسخ قيم التعاضد والتلاحم المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، ومنى السويدي، مديرة مكتب رئيسة الجمعية. وأثنى معاليه على مساعي الجمعية الحثيثة لترسيخ قيم التعاضد والتلاحم المجتمعي بين أبناء الوطن وإرساء المفاهيم النبيلة للمجتمع الإماراتي الأصيل، مؤكداً على دعم الهيئة لكافة الجهود الوطنية الهادفة إلى تكوين أسر واعية بمتطلبات المرحلة المقبلة.

وأضاف معالي الطاير: تضطلع الهيئة بمسؤولياتها تجاه المجتمع للمساهمة في تعميق قيم الهوية الوطنية والتآلف الاجتماعي التي غرسها المغفور له بإذن الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج يحتذى للسعادة والإيجابية.

وتابع: نعمل في الهيئة على تحقيق «مئوية الإمارات 2071»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لبناء إمارات المستقبل وتجهيز الدولة للأجيال القادمة من خلال الاستثمار بالدرجة الأولى في شباب الدولة، والعمل كي تكون الدولة من أفضل الدول في العالم وأكثرها تقدماً وسعادة. ونشيد بدور جمعية النهضة النسائية بدبي وبمبادرة «العرس الجماعي» التي أطلقتها الجمعية برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في بناء مجتمع متماسك ومستقر وتوفير بيئة متسامحة قائمة على التآخي بين أفراد المجتمع الإماراتي.

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