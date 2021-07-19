عامر شريف: «دبي الصحية الأكاديمية» تحقق تكامل الرعاية الصحية والتعليم الطبي

المصدر: (دبي- البيان)

أكد الدكتور عامر أحمد شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، هو تجسيد للرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، الرامية إلى تحقيق التكامل بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، وجعل دبي مركزاً صحياً أكاديمياً عالمياً.

وأضاف: تعتبر المنظومة الصحية الأكاديمية، التي تتبعها دبي من أفضل الأنظمة الصحية في العالم، وهي وسيلة لتحقيق التكامل بين الخدمات الصحية، التي تضمن صحة وسلامة الفرد والمجتمع، وتعزيز وتطوير الأبحاث العلمية والتعليم الطبي والابتكار، ما يشكل نقطة جذب للمواهب العلمية المتميزة من طلاب وباحثين وكوادر.

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