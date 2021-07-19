83 مليون درهم صرفتها بيت الخير في 6 شهور

المصدر: دبي – رامي عايش

أعلنت جمعية بيت الخير عن إنفاقها نحو 83 مليون درهم في النصف الأول من العام استفادت منها قرابة 21 ألف أسرة.

ونالت الأسر المتعففة نصيباً وافراً من عطاء الجمعية خلال هذا العام، حيث أنفق مشروع «أمان» للتكافل المجتمعي، الذي يقدم مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، 26.6 مليون درهم، وعززتها من خلال برنامج «حافز» للارتقاء بمعاش الأسر بتوزيع المستلزمات المنزلية وصيانة منازل المحتاجين.

وبلغ عطاء «بيت الخير» ذروته هذا العام خلال حملة رمضان، التي قامت تحت شعار «وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» حيث نجحت بإنفاق مبلغ 60.3 مليون درهم، تضمنت مشاريع برنامج «فرحة»، الذي يضم مشاريع الدعم والإسعاد في رمضان والعيد، مثل المير الرمضاني (8.3 ملايين) وإفطار صائم (5 ملايين درهم ) والعيدية (4.1 ملايين درهم )، وزكاة الفطر (1.4 مليون) وغيرها من المشاريع.

وقدمت «بيت الخير» مساعدات طارئة لنجدة الأسر والحالات التي تعاني من أزمات وعجز واحتياجات عاجلة، بقيمة 22.5 مليون درهم، بما فيها حوالي 1 .3 ملايين درهم لتحرير 6 مواطنين غارمين من السجن، بالإضافة لإنفاق حوالي 5.7 ملايين درهم لعلاج المرضى بما فيها كلفة العمليات الجراحية والأدوية باهظة الثمن، بالإضافة إلى أكثر من مليوني درهم أنفقت لدعم التعليم.

وقالت الجمعية في تصريحات لها، إن مصروفات هذا العام حققت نمواً إنسانياً جديداً وغير مسبوق، بوصول حجم إنفاقها على مشاريعها الخيرية خلال 32 عاماً إلى 2.5 مليار درهم، وصلت إلى المستفيدين مباشرة، بعد أن فاق حجم قاعدة بياناتهم 55 ألف أسرة متعففة وحالة إنسانية، استجابةً منها لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي دعا في البند التاسع من وثيقة الخمسين، بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب النمو الاقتصادي لإمارة دبي، ويباركه.

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