محمد بن راشد يدعو رئيس الكونغو لمنتدى واحتفال في «إكسبو دبي»

المصدر: كينشاسا - وام

التقى هزاع محمد فلاح القحطاني سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، في مقر إقامته في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

وفي بداية اللقاء نقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وقام السفير بتسليم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية دعوتين رسميتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحضور منتدى التجارة العالمي السادس لأفريقيا، والذي ينعقد في دبي في 13 و14 أكتوبر المقبل، وكذلك لحضور الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية الكونغو الديمقراطية في إكسبو دبي في 22 مارس 2022.

وقدم الرئيس الشكر لسموه على الدعوتين الكريمتين، مؤكداً حرصه على تلبيتهما والمشاركة فيهما. وحمل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والكونغو الديمقراطية وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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