تنفيذاً لتوجيهات خليفة.. محمد بن زايد يأمر بصرف حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.. أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم استفاد منها 803 مواطنين ومواطنات في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد الحزمة الثانية من المنافع السكنية والإعفاءات لعام 2021 تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

تأتي حزم المنافع السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21».

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