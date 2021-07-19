مواطنون: هدية عيد جديدة تضاف لمكارم قيادتنا

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أشاد مواطنون بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 1,1 مليار درهم استفاد منها 803 مواطن ومواطنة في إمارة أبوظبي.

تزامن

وقال محمد بن كردوس العامري إن هذه القرارات الذي يأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعد هدية جديدة تضاف إلى حزمة المكارم المتتالية التي عودتنا بها قيادتنا الرشيد والتي تضع إسعاد المواطنين على رأس أولوياتها، لا سيما أنها تقدم حزمة من التسهيلات للمواطنين من شراء منزل وغيرها الأمر الذي يسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، ويرسخ دور القيادة في توفير حياة سعيدة للمواطنين ليتمكنوا من أداء دورهم المجتمعي بكل أريحية وبشكل يسهم في رفع مستوى عطائهم المهني والعملي.

ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لحرصهما واهتمامهما العميق بأبناء شعبهما وسعيهما الحثيث للارتقاء بمستواهم المعيشي بما سينعكس في تعزيز مساهمة أبناء الوطن في خدمة الوطن على أكمل وجه.

فخر

وأعرب خالد المنذري عن فخره واعتزازه بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً في الوقت نفسه بأن التطلع لتحقيق المركز الأول أمر يحق لنا كمواطنين؛ لدولة اعتادت أن تمنح وتسعد أبناءها بمبادرات تتخطى سقف طموحاتهم، معطية دول العالم نماذج مميزة في توفير كافة متطلبات الحياة اليومية.

وبين بأن هذه المكرمة أصبحت تقليداً ثابتاً وراسخاً عودتنا به قيادتنا الرشيدة في كل عام، فالمتابع عن قرب يرى بكل وضوح أنه لا يمر عام إلا ونشهد فيه إقرار العديد من المبادرات المماثلة والتي تزيد من فرحة وسعادة أبناء الوطن، لافتاً بأن هذه المبادرة لم تأتِ من فراغ بل هي انعكاس طبيعي لحرص قيادتنا الرشيدة على توفير سلسلة خدمات وتسهيلات للمواطنين.

استقرار

وقال زايد المزروعي إن المكرمة السامية الجديدة، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سيكون لها أثر كبير في تخفيف الأعباء عن الفئات المشمولة، وتعزيز الاستقرار الأسري في ظل قيادة رشيدة تولي المواطن الإماراتي كل الاهتمام والرعاية والدعم في سبيل تحقيق جميع متطلباته وآماله.

ونوه بأن الإعلان عن المكرمة بالتوافق مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، مسألة أضحت مؤكدة ومتوقعه في كل عام، فكل عام نشهد على الأقل 3 مبادرات ومكارم تصادف عيدي الفطر والأضحى ومناسبة العيد الوطني، فضلاً عن مبادرات أخرى تكون في أوقات مختلفة، وجميعها ترسخ مفهوماً واحداً فقط، ألا وهو أن الأيادي البيضاء لقيادتنا الرشيدة، ممتدة على مدار العام لتقدم الخير والعطاء لجميع أبناء الوطن دون استثناء صغيراً كان أو كبيراً.

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