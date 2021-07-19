بلدية الفجيرة:المقاصب جاهزة بأعلى المعايير الصحية ومراقبة الأسواق المركزية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة عن استكمال البلدية كل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار سعي البلدية لتحقيق سعادة وراحة المواطنين والمقيمين في الإمارة خلال أيام العيد، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، بتطبيق أعلى المعايير واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجمهور.

وأكد الأفخم جاهزية إدارة المقاصب من حيث كادرها الفني المؤهل الذي يضم أطباء وبيطريين ومفتشين وفنيي المختبرات، بالإضافة إلى جاهزية التقنيات الحديثة والمعدات التي يتم استعمالها خلال الذبح، موضحاً أن ساعات العمل خلال العيد ستبدأ أول يوم من بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي، وفي اليوم الثاني سيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة صباحاً، وذلك في مقاصب الإمارة الأربعة وهي مقصب الفجيرة، ومقصب الطويين، ومقصب مسافي، ومقصب قدفع.

حملات

وأضاف مدير عام بلدية الفجيرة أن البلدية قامت بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية من خلال مراقبة الأسواق المركزية والمحال التجارية والمطاعم والمؤسسات العاملة في مجال توزيع وبيع وتجارة المواد الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم، إضافة إلى مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية والفنادق استعداداً لاستقبال العيد، وذلك في خطوة للتأكد من استيفائها لكل الاشتراطات والضوابط الصحية بما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا من حيث التزام العاملين بأخذ اللقاح وإجراء فحص «بي سي آر» بشكل دوري، والقيام بالتعقيم المستمر والالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بترك مسافة آمنة، وأيضاً التأكد من عدم التلاعب بأسعار وأوزان السلع الاستهلاكية وتشديد الرقابة على كل المنشآت العاملة بالإمارة.

3324

قال المهندس محمد الأفخم إنه تم تنفيذ 3324 حملة تفتيشية، أسفرت عن مخالفة 156 محلاً وإنذار 373 محلاً وإغلاق 7 محلات، لافتاً إلى أن الحملات ما زالت مستمرة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات. وأشار أيضاً إلى الانتهاء من تزيين الدوارات الرئيسية في الإمارة بإضاءات مبتكرة لجعل المدينة تزهو بأنوار الفرح والسرور بهذه المناسبة السعيدة.

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