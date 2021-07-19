«أبوظبي للطفولة» تكشف عن تفاصيل برنامجها الصيفي «تكوين 2021»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، عن تفاصيل برنامجها الصيفي تكوين 2021، لهذا العام، والذي تنطلق أولى فعالياته الأربعاء المقبل، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة التثقيفية والتعليمية والترفيهية، التي سيتم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات وقدرات الأطفال وأولياء الأمور، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الوالدين وأطفالهم، وتحسين جودة ونوعية الوقت الذي يقضيه الأطفال مع والديهم ومحيطهم الاجتماعي، خلال العطل والإجازات، وإشراك وتثقيف جميع أفراد ومؤسسات المجتمع، بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، من خلال العديد من الأنشطة التي سيقدمها البرنامج في مجالات تنمية الطفولة المبكرة.

وقال المهندس ثامر القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في الهيئة: «تعزز الأنشطة الصيفية، قدرات الأطفال في الطفولة المبكرة، وتسهم في توطيد التواصل والترابط الأسري، وتحسين جودة الرعاية الشاملة، التي يقدمها الوالدان لأطفالهما، باعتبارهما الركيزة الأساس في رحلة نمو وازدهار الطفل، والنموذج الأكثر تأثيراً في تكوين السمات الرئيسة للطفل، والتي نسعى لأن يتحلى بها جميع الأطفال عند بلوغهم عامهم الثامن».

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