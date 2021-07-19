وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في الظفرة بالإنابة يزور مهرجان ليوا للرطب 17

المصدر: (الظفرة - وام)

زار ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بالإنابة، موقع مهرجان ليوا للرطب، بدورته الـ 17 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات، والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

اطلع المنصوري خلال الزيارة، على عدد من المشاركات في مسابقات سلة فواكه الدار، والتين الأصفر والتين الأحمر، واستمع إلى شرح موجز من مدير المهرجان عن مسابقات الحدث، التي تستمر حتى 25 يوليو الجاري.

واستمع إلى شرح تفصيلي عن آلية تسليم المشاركات التي تتم وفق إجراءات احترازية ووقائية محددة، وما يتبعها من عملية تحكيم، وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى.

وأعرب وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإنابة، عن سعادته بزيارة مهرجان ليوا للرطب في دورته الحالية، والذي يقدم صوراً حية من التراث الإماراتي العريق، ويسلط الضوء على العادات والتقاليد المرتبطة بشجرة النخيل، ومنتجاتها، ودور المهرجان في نقلها للأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز ثقافة الزراعة لدى أفراد المجتمع.

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