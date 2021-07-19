اقتصادية دبي تراقب الأسواق

المصدر: (دبي - البيان)

يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي بالرقابة على الأسواق خلال فترة عيد الأضحى للتأكد من توفر المواشي بأسعار جيدة وعدم ارتفاع أسعار الصالونات، حيث ينشط الطلب في هذه الفترة على هذه الخدمات والمنتجات من قبل المستهلكين.

وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك: «تتميز أسواق الإمارة بتنوع الخيارات للمستهلكين الذين بإمكانهم الحصول على منتجات أو خدمات بأسعار تناسب ميزانيتهم الشخصية. ولن تتهاون اقتصادية دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم أوضاع المخالفين ».

وأضاف الزعابي: «يتوجب على المستهلكين اتباع أنماط الاستهلاك السليم في فترة الأعياد لتجنب الخروج من الميزانية الشخصية المخطط لها مسبقاً، وفي حال وجود أي ملاحظة مرتبطة بارتفاع الأسعار يمكن للمستهلكين تقديم شكوى عبر تطبيق مستهلك دبي أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو الاتصال على 600545555».

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