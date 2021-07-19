إدارة المرور و«غياث التطوعي» يحتفلان بكبار المواطنين في دبي

المصدر: دبي- البيان

شهد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، فعالية الاحتفال بكبار المواطنين في مركز البرشاء المجتمعي، والتي نظمها فريق الفعاليات في الإدارة العامة للمرور وفريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع ضمن مبادرة «عيدية الفرضة»، الهادفة إلى تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية وتوطيد القيم الأصيلة في المجتمع الإماراتي، وإدخال البهجة والسرور على قلوب كبار المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك. حضر الفعالية العقيد جمعة سالم عبيد بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، وفؤاد الشحي، رئيس فريق غيّاث التطوعي في جمارك دبي، وعدد من الحضور من الجانبين، واحتفى القائمون على الفعالية بكبار الموطنين ووزعوا هدايا قيّمة عليهم .

وقال اللواء محمد الزفين، إن الاحتفال مع كبار المواطنين بمناسبة العيد ومشاركتهم أفراحهم، يأتي ضمن الشراكة المجتمعية التي تحرص شرطة دبي دائماً على تنفيذها وتسخر كافة إمكاناتها لخدمتهم، تقديراً لهم ولجهودهم المتجذرة في المجتمع، وحرصهم على الحفاظ على أصالة مجتمعنا وقيمه وعاداته.

استعدادات في حتا

أكد العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، انتهاء المركز من استعداداته لعيد الأضحى المبارك، عبر وضع خطة أمنية لمنطقة الاختصاص لتعزيز الأمن والسلامة والطمأنينة لجمهور المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرور.

وقال العقيد الكتبي، إن الخطة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية في منطقة الاختصاص وتوزيع 10 دوريات على المناطق السبع التابعة للمركز، بالإضافة إلى دوريتين للإنقاذ.

تقدير

يأتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع كبار المواطنين كتقليد سنوي تتبعه جمارك وشرطة دبي مع شركائها الاستراتيجيين في سبيل تعزيز التواصل مع الأجيال، وذلك انطلاقاً من ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية كونها قيمة أساسية في المجتمع الإماراتي، ودعم مبدأ الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم التنمية الاجتماعية وفق أسس ثابتة وراسخة .

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