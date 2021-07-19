«دار البر» تسدد 700 ألف درهم عن 15 نزيلاً

المصدر: (دبي - البيان)

تكفلت جمعية دار البر، بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة (فرصة)، بسداد 700 ألف درهم للإفراج عن 15 نزيلاً لدى المؤسسات العقابية والإصلاحية، من المتعثرين مالياً، على مستوى الدولة، بفضل تبرعات ودعم المحسنين وأهل الخير في الإمارات، في بادرة أطلقت خصيصاً خلال الأيام العشرة الأولى المباركة من ذي الحجة، حرصاً على مشاركة النزلاء لأسرهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور محمد سهيل المهيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن سداد المبلغ عن النزلاء يشكل إحدى مبادرات الجمعية خلال «العشر الأوائل من ذي الحجة»، ويندرج تحت مظلة مبادرة (يد العون)، التي أطلقتها جمعية دار البر في وقت سابق، بهدف مد يد العون والمساعدة والإحسان للمتعثرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة.

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