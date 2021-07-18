«إسلامية الشارقة» تفتتح مسجد الأجر بالنهدة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد الأجر بمنطقة النهدة، حيث يتسع لـ 1000 مصلٍ ومصلية، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري، تلبية لحاجة قاطني المنطقة، التي تشهد نمواً عمرانياً وكثافة سكانية.

شهد الافتتاح عبد الله خليفة يعروف السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وسعادة طالب إبراهيم المري مدير عام دائرة الأوقاف بالشارقة، وعدد من المسؤولين، حيث تجولوا في أرجاء المسجد، واطلعوا على مرافقه التي شيدت وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، بقبة دائرية، ومنارة بارتفاع 30 متراً.

شيد المسجد على نفقة دائرة الأوقاف بالشارقة، ضمن حملة «مساجد متابعي الخط المباشر 2»، التي نظمتها الدائرة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وقد بني على مساحة أرض إجمالية تبلغ 1496 متراً مربعاً، تضم المصلى ومرافقه الخدمية، من دورات المياه والميضأة وسقيا الماء، ويتكون المصلى من طابقين، ويتسع لـ 1000 مصلٍ ومصلية، منها 215 لمصلى النساء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز