شرطة أبوظبي: لن يتم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني

المصدر: البيان

أعلنت شرطة أبوظبي عن عدم تفعيل إشعار التنبيه اليومي المعتاد قبل بدء برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من منتصف الليل، والذي أعلنت عنه مؤخراً لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي.

وأوضحت الشرطة أنه يتعين على الجمهور البقاء في المنزل خلال ساعات البرنامج (من 12 منتصف الليل إلى 5 صباحاً)، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.

وأكدت أن أجهزة الرادار ستفعل خلال هذه الأوقات وستفرض غرامات على المخالفين لضمان نجاح البرنامج في الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

ولتقديم تصاريح الحركة في إمارة أبوظبي، يرجى زيارة https://adpolice.gov.ae

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