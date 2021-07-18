محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع سلطان عُمان

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ خالص التهاني وأطيب التمنيات بعيد الأضحى المبارك .. سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالته .. تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لجلالته موفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني الشقيق مزيدا من التقدم والرفعة في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وأعرب سموه وجلالة السلطان هيثم بن طارق عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الشقيقين تحقيق كل تطلعاتهما نحوالتقدم والازدهار وأن ينعم الله عز وجل على الجميع بالصحة والخير .

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