تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: وام

والكوارث أن دولة الإمارات سخرت جهودها في جميع القطاعات وحرصت على تأمين صحة وسلامة المجتمع كأولوية للوقاية من "كوفيد - 19" وأوضح أن الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة حققت العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي .. وعبر عن ثقته في أن التكامل المجتمعي يعد الطريقة المثلى للوصول إلى التعافي التام والعودة للحياة الطبيعية.

وقال العامري خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .. إن " جهود الدولة في احتواء "كوفيد - 19" مستمرة .. ونفتخر بأن لدينا منظومة استباقية متكاملة تعمل على مدار الساعة لضمان الجاهزية والاستعداد إلى جانب وجود فرق وطنية للاستجابة بدجميع مناطق الدولة لتعزيز حماية المجتمع والوقاية من تداعيات الجائحة".

وأضاف إن " المنظومة الوطنية تتمتع ببنية تحتية قوية وصلبة معتمدة على قدرات وكوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة وعالية الكفاءة للتعامل مع الأزمة".

ورفع الدكتور طاهر العامري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات وجميع المقيمين وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مجددا أهمية التقيد والالتزام بالبروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك والاحتفال بأمان مع مراعاة الإجراءات التي تضمن سلامة أفراد المجتمع كافة.

وذكر أن بنود البروتوكول تتضمن الالتزام بمدة صلاة العيد والخطبة التي لا تتجاوز عن 15 دقيقة مع تجنب التجمعات والمصافحة قبل وبعد الصلاة إضافة إلى أهمية إحضار جميع المصلين سجادة خاصة.. وشدد على استمرارية تعليق فتح مساجد ومصليات النساء ومساجد الطرق الخارجية ومحطات التزود بالوقود.

ونصح بأن يكون الاحتفال مقتصرا على أفراد العائلة الواحدة والأقارب من الدرجة الأولى مع أهمية الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تتعدى 48 ساعة والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات خاصة عند الجلوس مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مع تجنب المصافحة والعناق إضافة إلى الاعتماد على البدائل الالكترونية لتبادل تهاني العيد وتوزيع العيدية.

ونوه إلى أن الجهات المعنية على المستوى المحلي ستقوم بتقييم إجراءات المسالخ وأسواق المواشي والتفتيش عليها خلال يوم العيد وتنظيم الحركة بما يضمن عدم الازدحام وسلاسة تقديم الخدمة.

وقال : " ننصح بدفع ثمن الأضاحي من خلال توكيل الجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة بالذبح والتوزيع أو من خلال التطبيقات الذكية المعنية بالأضاحي وعدم تبادل وتوزيع الأضحية والهدايا والأطعمة بين الجيران كما يمنع التعامل مع العمالة المتجولة بهدف ذبح الأضاحي.

وأضاف : " اعتمادنا اليوم على مجتمع دولة الإمارات ومدى وعيه بالالتزام بجميع الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة .. فمستقبل بلادنا أصبح مسؤولية الجميع وواجبا وطنيا منهم دون استثناء".

وقال : " في هذه الأيام المباركة ننتهز الفرصة لنشيد بجهود أبطال خط الدفاع الأول في مختلف القطاعات .. فكل الشكر والتقدير لهم لتفانيهم وإخلاصهم في أداء واجباتهم الوطنية فجهودهم ستظل بصمات فخر وامتنان على مر الأعوام المقبلة".

وفي بث من مراكز العمليات في مختلف إمارات الدولة .. قدم الدكتور طاهر العامري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نماذج فخر واعتزاز لأبطال خطط الدفاع الأول لاستعرض جهودهم في التصدي للجائحة.

فمن مركز عمليات وزارة الصحة ووقاية المجتمع - دبي قال غانم يعقوب : " نتابع حاليا سير جميع المهام والإجراءات الصحية لضمان صحة وسلامة الجميع ونقدم كل أوجه الدعم الذي تحتاجه الأطقم الطبية في مختلف المستشفيات .. نفخر بهذه المسؤولية الوطنية وندعو الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية احتفلوا بأمان سلامتكم عيدنا".

ومن مركز استجابة - أبوظبي ... قال إبراهيم المنصوري : " متواجدون في مقر المركز على مدار الساعة فصحتكم وسلامتكم من أهم أولوياتنا ونود أن نذكر أهلنا وأحبابنا باتباع البروتوكول الخاص بعيد الأضحى المبارك ... احتفلوا بأمان وتأكدوا من سلامتكم من خلال اجراء الفحص قبل زيارتكم لأهلكم".

ومن مستشفى محمد بن زايد التخصصي - الشارقة ... قال الدكتور علاء الأخرس المتحدث الرسمي للمستشفى : " إننا في المستشفى نحرص دائما على صحة مصابي كوفيد-19 ونسأل الله العافية لجميع مرضانا ونذكركم بأهمية التزامكم بالإجراءات الوقائية فلتحرصوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم ...

احتفلوا بأمان"

ومن مركز عمليات للقيادات الشرطية - رأس الخيمة ... قال العقيد ركن يوسف بن يعقوب الزعابي متحدث رسمي في شرطة رأس الخيمة : " يشرفنا أن نؤدي واجبنا الوطني لضمان صحة وسلامة مجتمعنا ورسالتنا للجميع أن متابعتنا مستمرة ومسؤوليتكم المجتمعية هي أساس تجاوزنا لهذه المرحلة والوصول إلى التعافي ... فلنحتفل بأمان".

ومن مركز العمليات الوطني - الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - أبوظبي ... قالت إيمان سليمان النقبي إن " فريق عمل الهيئة متواجد على مدار الساعة.. فحماية مجتمع دولة الإمارات واجب وطني علينا... لا نرجو منكم سوى المحافظة على أنفسكم.. احتفلوا بأمان لسلامتكم وسلامة كل من يعز عليكم.. دمتم بصحة وعافية" .

وقال الدكتور طاهر العامري إنه من خلاله هذا الحديث مع أبطال خط دفاعنا الأول نستشعر الجاهزية العالية لمنظومتنا الوطنية والتي تعمل منذ بداية الأزمة بروح معنوية عالية هدفها الأسمى المحافظة على أفراد المجتمع وعلى جميع المكتسبات التي تحققت من خلال إدارة هذه الأزمة".

وأضاف إن "هؤلاء المخلصين يستحقون منا رد الجميل بالمحافظة على أنفسنا وأسرنا من خلال التزمنا بالإجراءات الاحترازية كافة .. استمتعوا بالعيد وبفعالياته المختلفة وأنتم بأمان".

وأكد أن الإمارات تمضي قدما.. بوعيكم .. وإلتزامكم.. وتحملكم المسؤولية المجتمعية مكملين الجهود الوطنية لخط الدفاع الأول".

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