ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تكون مثيرة للغبار، وستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:48 والثاني عند الساعة 20:37 والجزر الأول عند الساعة 13:29 والثاني عند الساعة 03:55، لافتا إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والثاني عند الساعة 06:54 والجزر الأول عند الساعة 10:27 والثاني عند الساعة 23:53 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 32 60 25

دبي 40 32 65 25

الشارقة 40 31 60 25

عجمان 39 30 70 25

أم القيوين 38 30 70 30

رأس الخيمة 40 31 70 35

الفجيرة 36 31 80 50

العين 42 29 50 30

ليوا 42 30 50 25

الرويس 41 32 65 30

السلع 40 31 70 30

دلما 39 31 80 55

طنب الكبرى 39 31 80 40

طنب الصغرى 39 31 80 40

أبو موسى 39 31 80 45

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