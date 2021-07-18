"صحة" تعلن مواعيد عمل منشآتها خلال عيد الأضحى

المصدر: وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مواعيد عمل منشآتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي ستبدأ اعتبارا من 9 إلى 12 من شهر ذي الحجة لعام 1442هــ، الموافق 19 إلى 22 يوليو الجاري.

وتقدمت "صحة" بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى دولة الإمارات قيادة وشعبا، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية.

وأعلنت شركة " صحة " أن مراكز صحة لخدمات " كوفيد-19 " من المركبة في أبوظبي، والعين، والإمارات الشمالية ستعمل يوم الإثنين 19 يوليو كالمعتاد، بينما تعمل بقية أيام العطلة من الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على أن تعاود عملها كالمعتاد اعتبارا من يوم السبت 24 يوليو .

وستعمل مراكز صحة لخدمات " كوفيد-19 " من المركبة في منطقة الظفرة من الإثنين 19 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، على أن تعاود عملها كالمعتاد اعتبارا من يوم السبت 24 يوليو .

وتعمل مراكز تقييم " كوفيد-19" المتميز في مستشفى المفرق، وميناء زايد، ومركز أبوظبي للمعارض والعين للمؤتمرات من الساعة 8 صباحا وحتى 10 مساء، من يوم الإثنين 19 يوليو وحتى يوم السبت 24 يوليو .

كما سيعمل مركز تقييم " كوفيد-19 " المتميز في منطقة الظفرة من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، من يوم الإثنين 19 يوليو وحتى يوم السبت 24 يوليو .

أما مراكز "صحة" للتطعيم بلقاح " كوفيد ـ 19 " في كل من ميناء زايد بأبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات ومنطقة الظفرة؛ فستغلق أبوابهما من يوم الإثنين وحتى الخميس، الموافق 19 وحتى 22 يوليو، وتعاود عملها المعتاد اعتبارا من يوم الجمعة 23 يوليو.

وستغلق مجالس : المنهل، والمشرف، والبطين في أبوظبي، وفلج هزاع في العين أبوابها خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم الإثنين 19 يوليو وحتى يوم السبت 24 يوليو، في حين يفتح مجلس القوع في مدينة العين أبوابه يومي الأحد والإثنين 18 و 19 يوليو خلال ساعات العمل الاعتيادية من 9 صباحا وحتى 5 مساء، فيما يفتح أبوابه من الساعة 12 ظهرا وحتى 8 مساء أيام الثلاثاء وحتى الخميس الموافق 20 وحتى 22 يوليو الجاري، ويعاود يومي الجمعة والسبت 23 و24 يوليو الجاري فتح أبوابه من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

وقالت شركة "صحة" إن أقسام الطوارئ في جميع مستشفياتها ستواصل تقديم خدمات الرعاية الطارئة على مدار الساعة، أما العيادات فسوف تغلق طيلة أيام العطلة الرسمية، على أن تستأنف عملها يوم الأحد 25 يوليو، وتستقبل مستشفيات شركة "صحة" الزوار في أوقات الزيارة المعتادة؛ وهي من الساعة 10 صباحا إلى 12 ظهرا، ومن 5 - 7 مساء.

كما تقدم مراكز "صحة لرعاية الكلى" خدماتها كالمعتاد من الساعة 7 صباحا إلى 11 مساء، يوميا ما عدا يوم الجمعة.

وفي منطقة الظفرة يعمل مركز مدينة زايد للأسنان كالمعتاد يوم الأحد 18 يوليو، ومن الساعة 12 ظهرا إلى 9 مساء يوم الإثنين 19 يوليو، ويغلق بقية أيام العطلة من الثلاثاء وحتى الجمعة الموافق 20 إلى 23 يوليو، على أن يعاود عمله كالمعتاد اعتبارا من يوم السبت 24 يوليو، فيما يعمل مركز العائلة الصحي في الظفرة، ومركز أبو العبيد في جزيرة صير بني ياس، ومركز بدع المطاوعة، من يوم الإثنين إلى الخميس، الموافق 19 وحتى 22 يوليو من الساعة 12 ظهرا إلى 9 مساء، ويغلق يوم الجمعة على أن يعاود عمله المعتاد اعتبارا من يوم السبت 24 يوليو، وتغلق المجالس في مدن منطقة الظفرة من يوم الإثنين وحتى الخميس الموافق 19 وحتى 22 يوليو.

أما المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة "صحة"؛ فتعمل عيادات الزعفرانة، مدينة خليفة، الباهية، المقطع، وبني ياس، من الإثنين إلى الخميس الموافق 19 وحتى 22 يوليو من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، وتغلق يوم الجمعة 23 يوليو الجاري، وتعاود عملها المعتاد اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، في حين تغلق عيادات البطين، المشرف، الاتحاد، عيادة الأسنان في الظفرة، الفلاح، مدينة محمد بن زايد، السمحة، والمفرق للأسنان، من الإثنين وحتى الجمعة الموافق 19 وحتى 22 يوليو، وتعاود عملها المعتاد اعتبارا من السبت 24 يوليو.

أما عيادات منطقة العين، فتغلق عيادة رماح، عود التوبة، الجاهلي، الطوية، الخزنة، الفقع، النيادات، والعين للأسنان طيلة أيام العطلة، من الإثنين وحتى الجمعة الموافق 19 وحتى 23 يوليو، في حين تعمل عيادة الهيلي، المويجعي، اليحر، نعمة، من يوم الإثنين وحتى الخميس الموافق 19 وحتى 22 يوليو، وتغلق يوم الجمعة 23 يوليو، وتعاود عملها المعتاد اعتبارا من السبت 24 يوليو.

وتعمل عيادة الشويب يوم الإثنين 19 يوليو الجاري من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، في حين تعمل عيادات سويحان، القوع، مزيد، الهير، والختم على مدار 24 ساعة، طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة.

وتقدم عيادات الزعفرانة، مدينة خليفة، المويجعي، اليحر خدمات الأسنان خلال أيام عطلة عيد الأضحى.

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