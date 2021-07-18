محمد بن راشد يبارك للخريجين من برنامج مليون مبرمج عربي ويدعوهم للمشاركة في اكسبو دبي

المصدر: البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للخريجين من برنامج "مليون مبرمج عربي "، ودعاهم سموه للمشاركة في إكسبو دبي لاطلاق مشاريع وأفكار جديدة لهم عبر منصة إكسبو.

وقال سموه في حسابه على تويتر " أطلقنا قبل ثلاث سنوات مبادرة لتدريب مليون مبرمج عربي … واليوم نحتفي بانجازهم ..مليون مبرمج من 80 بلداً التحقوا بالبرنامج الذي تقوده مؤسسة دبي للمستقبل .. و 100 ألف مشروع تخرج ناجح للخريجين .. و1500 منحة للمتفوقين منهم" …

وأضاف " نبارك للخريجين من برنامج "مليون مبرمج عربي " .. ونقول لهم القادم أكبر .. وندعوهم للمشاركة معنا في إكسبو دبي لاطلاق مشاريع وأفكار جديدة لهم عبر منصة إكسبو -الحدث الأكبر عالميا في 2021- ورصدنا لهم جوائز كبيرة .. ونقول لهم أكبر جائزة هي ما تقدمونه لأوطانكم في مجال الاقتصاد الرقمي

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