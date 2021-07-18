محمد بن راشد: نستهدف ترسيخ دبي معبراً للتجارة الدولية

المصدر: دبي ـ البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية، لما فيه تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية وتسهيل عملياتها التشغيلية والإنتاجية والإدارية، والاستماع لمقترحاتها، ودعم الأفكار التنموية الواعدة والجديدة التي تطرحها، ودعم نجاحاتها، ترسيخاً لنموذج دبي كممكّن موثوق للأعمال من مختلف أنحاء العالم، ووجهة مفضلة للشركات العالمية، وتعزيزاً لمكانة دبي عاصمة عالمية للتجارة والأعمال. وأكد سموه أن هدف هذه الغرفة تعزيز شبكة دبي التجارية الدولية وشركائها، وترسيخ مكانتها كمعبر لحركة التجارة العالمية، وبناء شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة لها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إن إعادة هيكلة غرفة دبي واستحداث غرفة للتجارة العالمية هو نموذج جديد هدفه دعم شركائنا الدوليين الذين نراهن عليهم، موضحاً سموه: «نتوقع من أعضاء الغرفة مشاركة فعالة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية التي تستهدف رفع قيمة تجارتنا مع العالم إلى تريليوني درهم خلال 5 أعوام».

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