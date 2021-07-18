442 مسعفاً و122 مركبةً تخصصها «إسعاف دبي» لفترة العيد

المصدر: دبي - البيان

خصصت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف كوادر متخصصة من 442 مسعفاً وأطباء متخصصين، و122 آلية ومركبة، تنوعت بين سيارات الإسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والنارية والزوارق البحرية، و222 مشغل مركبة إسعاف، بالإضافة للمشرفين الميدانيين، لتأمين شوارع وأحياء إمارة دبي بسكانها وزائريها في إجازة العيد. وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف، حرص المؤسسة على سلامة الجميع في جميع الأوقات، مبيناً أن التنوع في الآليات الإسعافية، سيكفل الوصول الأسهل والأسرع، في حال الحالات الطارئة على مدار الساعة، وفي أي مكان، وتمنى الدراي لأفراد المجتمع، قضاء أوقات سعيدة وآمنة في العيد.

وشدد على ضرورة تحمل الأفراد المسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لضمان سلامتهم وسلامة أحبابهم.

وأضاف أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حرصت على تغطية كافة مناطق دبي بنقاط إسعافية متطورة، كما أن مركبات الإسعاف، سيتم نشرها بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والحدائق العامة والشواطئ، إضافة لتأمين صالات المطار، لضمان الوصول للحالات الطارئة في زمن قياسي، وتأمين حياة الجميع.

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