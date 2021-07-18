مواطنون: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية في العيد

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد مواطنون، أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، واتباع أعلى معايير السلامة، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وسلامة من حولهم، لقضاء إجازة عيد سعيد، بعيداً عن خطر الإصابة بمرض «كوفيد 19»، وذلك باتباع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بالدولة، للوقاية من الإصابة بالمرض.

وقال طاهر الحفيتي إنه حريص مع عائلته على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية خلال إجازة العيد، وذلك بالمحافظة على التباعد الاجتماعي، بهدف الوقاية وتأمين سلامته وسلامة من حوله، موضحاً أن العيد مناسبة سعيدة، ويجب أن يحرص فيها الشخص على التمسك بسلوكيات آمنة وصحية، لتجنب خطر انتقال فيروس «كورونا» المستجد، مشيداً بجهود الإمارات لاحتواء الفيروس، بتوفير الفحوصات منذ بداية الأزمة، حرصاً منها على صحة الجميع، إلى جانب توفير اللقاح للجميع.

وقال خميس الكندي إن الحفاظ على الصحة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مسؤولية الجميع، وتنطلق من شعور الفرد نفسه، وخوفه على عائلته ومجتمعه، حتى لا تزيد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن أفراد عائلته يمتلكون الوعي الكافي حول خطر الفيروس، ولديهم إحساس عالٍ بالمسؤولية، ويحرصون على اتباع التدابير في المنزل وخارجه منذ بداية الأزمة، وسيواصلون سلوكهم الصحي، حتى في عيد الأضحى المبارك، الذي سيلتزمون فيه بالتعليمات الصادرة لمنع خطر انتشار الوباء واحتوائه، وهو بدوره يطالب كافة الجمهور، بالتكاتف مع جهود الدولة، من أجل أن تتقلص الحالات، وتنعم العائلات بالراحة والصحة والأمان، خلال قضائهم إجازة العيد.

وقاية

وقال المواطن سيف سالم، إن الوقاية خير من العلاج، وإن اتباع الجمهور الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، سيدعم جهود الإمارات وقيادتها الرشيدة في احتواء هذا الوباء الخطير، وسيعزز السلامة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يمر دون منغصات.

حرص

ويرى المواطن حمد الشامسي، أنه انطلاقاً من حرص الإمارات والقيادة الرشيدة على سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، علينا أن نتحلى بالمسؤولية، واتخاذ الاحتياطات الاحترازية خلال إجازة العيد، ومن بين الإجراءات، الالتزام بمسافة آمنة، تقي من خطر انتقال عدوى الفيروس، وارتداء القناع والقفازات، وتعقيم اليدين بين حين وآخر، وذلك من أجل سلامتنا وسلامة عائلتنا ومن حولنا.

ودعا الشامسي الجمهور للتعاون معاً للتخفيف من انتشار مرض «كورونا» في عيد الأضحى المبارك، وأن يتكاتفوا من أجل الحافظ على سلامة أحبائهم وأصدقائهم، وكبار المواطنين والمرضى، وأن يكونوا متعاونين باتباع تعليمات السلامة والصحة الصادرة.

وقال جمعة أحمدي: علينا التكاتف مع الجهات المعنية، للحد من انتشار مرض «كورونا» في عيد الأضحى المبارك، وذلك باتباع التدابير الوقائية، من أجل مواجهة خطر انتشار الفيروس المستجد، موضحاً أنه يجب على الناس حماية أنفسهم وعائلاتهم للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك عن طريق الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام المعقم، وارتداء الكمامة، وتجنب استقبال أشخاص آخرين خلال العيد، من أجل سلامتهم وسلامة من حولهم.

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