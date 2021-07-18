هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة من الإمارات والطقس غائم جزئياً

المصدر: دبي-البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة خاصة على المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وهطلت أمس أمطار الخير على مناطق متفرقة في دبي وحتا وأبوظبي وفي منطقة الساد بالعين ومنطقة الظفرة وجرت الشعاب نتيجة الأمطار الغزيرة على جهة مسافي الفجيرة وجريان الشعاب الحيل - الفجيرة وطريق وادي الحلو في رأس الخيمة.

حيث شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطولات مطرية مختلفة الشدة، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض سطحي جوي.

وهناك فرصة تكون السحب الركامية تكون ممطرة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها رياح نشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وناشد المركز الوطني للأرصاد الحذر وأخذ الحيطة أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب سقوط الأمطار والرياح المثيرة للغبار والأتربة، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

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