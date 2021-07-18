استعدادات مكثفة في الإمارات لعيد الأضحى

المصدر: متابعة: وائل نعيم، وعصام الدين عوض، وعائشة الكعبي

أكدت البلديات في كافة أنحاء الدولة انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطط ممنهجة من قبل كافة القطاعات والإدارات المعنية لضمان تقديم خدماتها وفق أفضل المعايير، وتنفيذ زيارات تفتيشية مختلفة سواء على المنشآت الغذائية أو صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، أوتنظيم حملات مكثفة لرصد جميع مشوّهات المظهر العام والسلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من قبل فرق التفتيش التي تواصل العمل على مدار الساعة، كما حذرت من الذبح العشوائي خارج المقاصب – خصوصا – في ظل جائحة ( كوفيد 19 ) لما يشكله من خطورة على الصحة العامة، إضافة إلى تكثيفها من الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية والغذائية إلى جانب تكثيف جهودها لضبط الألعاب النارية المحظور بيعها.

دبي.. خطة متكاملة

وأعدت بلدية دبي خطة متكاملة لضمان سلامة أفراد المجتمع، كما حرصت على رفع درجة استعداداتها الخاصة وتسعى البلدية إلى اسعاد المتعاملين وتقديم خدمات ذات جودة عالية وتطبيق الاجراءات الاحترازية ومنع انتشار كرونا، و قامت مقاصب دبي التابعة لبلدية دبي بعقد شراكات مع 88 تطبيقات ذكية تقدم خدمة طلب الاضاحى دون الحاجة للحضور لسوق المواشي والمقاصب حيث يتم اختيار الاضحية الكترونيا ودفع ثمنها والتوصيل للمنازل.

كما نظمت مقاصب دبي ببلدية دبي حملات توعوية لافراد المجتمع عن مخاطر الذبح خارج المقاصب وعدم اللجوء للقصاب المتجول والذبح العشوائي لما يشكله من خطورة على الصحة العامة وتلوث البيئة ونقل الامراض، وتم الاستعانة بعمال وقصابين مؤقتين لإنجاز معاملات الجمهور وتم تطبيق كافة الإجراءات مع العمالة المؤقتة تطعيم وفحص pcr قبل بدأ العمل وتنظيم ورش توعية للقصابين والعمال عن إجراءات الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية.

طاقة استيعابية

وأوضحت بلدية دبي ان الطاقة الاستعيابية في صالة القصيص 180ذبيحة في الصالة، وفي صالة ديرة 130ذبيحة في الساعة، ومقصب القوز 150 ذبيحة في الساعة، أما في الليسيلى 150 ذبيحة في الساعة، ومقصب حتا 80 ذبيحة في الساعة، وفي صالة المواشي الكبيرة 10ذبائح في الساعة. إلى جانب المقصب السريع وهو عبارة عن صالة يوجد بها 6 خطوط تستغل في الاعياد فقط كل خط يعمل بطاقة استيعابية 50ذبيحة في الساعة.

لوحات ضوئية

تعمل بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، على تركيب نحو 2800 تشكيل ومجسم إبداعي مضيء في شوارع جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية، احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، واستقبالاً لهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، حيث تقوم فرق البلدية على تركيب لوحات الزينة المتميزة والمتناسقة، لتجسد روحانيات العيد، وما يمثل من بهجة لدى أفراد المجتمع.

وتتميز المجسمات واللوحات الضوئية بطابع فني أنيق، لتشكل تحفاً إبداعية مرسومة بعبارات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، ومدموجة بعناصر من الطبيعة، مثل الفراشات وأجنحتها، وكذلك المظلات والمناطيد، ليعطي هذا المزيج المتجانس صوراً جمالية متكاملة، تزين الجسور وأعمدة الإنارة الوسطية في الطرق الرئيسة والفرعية، والمناطق التي يتم تزيينها.

حملات تفتيشية

وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حملة تفتيشية على منشآت تحضير وبيع الحلويات والمطابخ الشعبية ومحلات بيع الخضار والفواكه في مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن استعداداتها الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك، وفي إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة الغذاء المتداول في إمارة أبوظبي.

استكملت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عمليات استعداد المسالخ لتقديم خدمات الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وحثت أفراد المجتمع على استخدام التطبيقات الذكية لطلب الأضاحي، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، بما يحقق الوقاية والسلامة الصحية وتيسير الإجراءات.

وطلبت دائرة البلديات والنقل من الراغبين في الأضحية، التوجه لاستخدام التطبيقات الذكية المعتمدة لدى الدائرة لطلب الأضاحي والموضوعة في خدمة الجمهور، حيث يمكن طلب الأضاحي من خلال تطبيق (ذبيحتي) وتطبيق (ذبائح الجزيرة)، وتطبيق ذبائح الإمارات، أو طلب التبرع بالأضاحي من خلال تطبيق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشارت بلدية مدينة أبوظبي إلى ساعات العمل في كل من مسلخ أبوظبي للجمهور، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الشهامة، ومسلخ الوثبة خلال أيام العيد، لتبدأ من الساعة 6 صباحا» لغاية 7 مساء.

وحددت بلدية منطقة الظفرة مواعيد الدوام في مسالخ مدن الظفرة بعد صلاة العيد وحتى الساعة 7 مساءً خلال اليوم الأول، وبين الساعة 7 صباحاً وحتى الـ 6 مساءً خلال أيام العيد.

وأشارت بلدية العين إلى تواقيت دوام مسالخ مدينة العين، التي يبلغ عددها 11 مسلخاً، مع ساعات عمل تمتد لـ 16 ساعة عمل يومياً مقسمة على فترتين تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً من يوم التروية حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك .

الشارقة.. ضوابط وإجراءات

وأكدت بلدية مدينة الشارقة عن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وقالت الشيخة شذى المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية عن تشكيل فرق تفتيش للتكثيف من الحملات والجولات والزيارات التفتيشية على المنشآت الغذائية وخصوصاً المطاعم والكافتيريات التي تشهد إقبالاً خلال العيد للتأكد من التزامها بكافة الضوابط والمعايير الصحية المنظمة لسير العمل والالتزام كذلك بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها البلدية سابقاً.

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن الدائرة نفذت 48.191 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، بنمو بلغ 288 % مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وقال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية إن الدائرة عالجت 2636 شكوى تلقتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021، ووفقاً للبيانات الصادرة فقد توزعت هذه الشكاوى لتشكل شكاوى حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 2363شكوى.

ومن جانبه، قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية إن إجمالي عدد الرخص التي خضعت للتقييم الفني للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها في الإمارة 5379 رخصة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنمو 144 % .

واستكملت بلدية الحمرية تحضيراتها واستنفار طاقاتها والانتهاء من كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة باستقبال عيد الأضحى وتركيب اللوحات المضاءة في الشوارع والطرقات ابتهاجاً بحلول العيد وتهيئة مقصب البلدية.

وأفاد مبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية، بأن بلدية الحمرية أتمت جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى واعتماد الخطط التشغيلية المتعلقة بتصاميم اللوحات المضيئة وتركيبها والمتضمنة لعبارات التهنئة والمباركة بمناسبة حلول العيد السعيد، وذلك عند مداخل منطقة الحمرية وعلى الشارع العام.

أم القيوين.. خطة استباقية

إلى ذلك، أعلنت بلدية أم القيوين عن انتهاء كامل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق خطة استباقية ضمن مجموعة من المعايير والإجراءات الوقائية، والضوابط الصحية، والتي تحرص من خلالها البلدية على ضمان سلامة جميع أفراد المجتمع، وتقديم الخدمة وفق معايير عالية وضماناً لإسعاد الجمهور الكريم خلال هذه المناسبة السعيدة.

دبا الحصن.. تدابير وقائية

وأكد طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن إدارة العمليات بالبلدية أكدت جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وفق تدابير وقائية شاملة لأيام العيد.

وأشار اليحيائي إلى أن قسم الخدمات البيطرية أولى المقصب اهتماماً خاصاً، ووضع كافة التدابير والإجراءات الصحية الوقائية اللازمة بما يتماشى مع الظروف الحالية، لتقديم الخدمات للجمهور وفق أعلى المعايير، مضيفاً أنه تم تجهيز المقصب لتلبية احتياجات المستهلكين خلال أيام العيد، علماً بأن توقيت عمل المقصب «يوم عرفة» سيكون من الـ 6 صباحاً حتى الـ 6 مساء، و «يوم العيد» من الـ 6:30 صباحاً حتى الانتهاء من ذبح جميع الأضاحي المتواجدة بالمقصب، وسيكون الذبح تحت إشراف صحي كامل من قبل الأطباء البيطريين والمختصين العاملين في المقصب.

وأوضح اليحيائي أن إدارة الخدمات الهندسية بالبلدية قامت بتزيين الشوارع والدوارات والميادين العامة والحدائق والتقاطعات الرئيسية بالأشكال الهندسية والأعمدة ذات الزخارف الإسلامية .



3300

بدأت فرق جمعية الشارقة الخيرية بفحص أعداد الأضاحي المقدرة بنحو 3300 أضحية داخل الدولة وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من كافة العيوب التي تحول دون إجازتها شرعاً للأضحية، وقال الدكتور علي السلامي رئيس اللجنة العليا لحملة الأضاحي إن عملية الفحص تكون أول استعدادات الجمعية، حيث نقوم بفحص الأغنام المقرر ذبحها للتأكد من مطابقتها للضوابط.

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