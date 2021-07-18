«تدوير» ينفذ خطة عمل شاملة ومتكاملة لاستقبال العيد

المصدر: (أبوظبي- البيان)

استعدت فرق العمل التابعة لمركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بخطة عمل شاملة ومتكاملة، وذلك لتوفير أقصى درجات السلامة والصحة العامة للمجتمع وضمان استمرارية الأعمال خلال فترة العيد. وتركز خطة العمل الخاصة بالمركز، خلال العيد، والتي تتضمن كوادر من إدارتي جمع ونقل النفايات من جهة، وإدارة مكافحة آفات الصحة العامة من جهة أخرى، على شمول كافة أرجاء إمارة أبوظبي بالحملات والخدمات في الأوقات التي تتزايد فيها الكثافة السكانية ومتابعة سير عمليات الأضاحي وما بعدها خلال أيام العيد. وتساهم إدارة جمع ونقل النفايات بالمركز في الحفاظ على المظهر العام والجمالي للمجتمع من خلال إبقاء حاويات القمامة داخل المجمعات السكنية في جميع الأوقات وإخراجها من أماكنها عند جمع القمامة، والمحافظة على نظافة الحاويات من أجل السلامة.

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