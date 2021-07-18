«طرق دبي» تسعد الأيتام بـ«بهجة العيد»

المصدر: دبي-البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرتها الإنسانية «بهجة العيد» بمناسبة عيد الأضحى المبارك بهدف إسعاد الأطفال الأيتام والمحتاجين من خلال توزيع العيدية والهدايا بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، ومحل الأطفال (BabyShop) من مجموعة لاندمارك. حيث تم توزيع كسوة العيد وهدايا عبارة عن قسائم تسوق للأطفال المشتركين بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية.

وتم تنظيم الفعاليات في محل الأطفال بسيتي سنتر مردف حيث شارك فريق المتطوعين من الهيئة وموظفو محل الأطفال في اختيار الهدايا وكسوة العيد للمشاركين، وقام المتطوعون من موظفي الهيئة والهلال الأحمر بتوزيع قسائم التسوق للأطفال في مقر الهلال الأحمر الإماراتي بدبي.

وأكّدت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات حرص الهيئة على المشاركة الفاعلة من خلال الفعاليات الاجتماعية والإنسانية والخيرية في مختلف المناسبات، لدور هذه الفعاليات في ترسيخ قيم البذل والعطاء، ودورها في إدخال الفرح والسرور إلى قلوب الأطفال وأسرهم.

وأشادت المحرزي بدور المتطوعين من موظفي الهيئة في هذه المبادرة الإنسانية ومشاركتهم وتفاعلهم مع الأطفال .

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