خطة شاملة لتعزيز الأمن والسلامة في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بإعداد خطة أمنية شاملة، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار، تشمل تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد، والمراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة.

وأكدت استمرار العمل بمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية، على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع، لتلقي المكالمات والبلاغات، وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت، لتلبية النداءات العاجلة والحالات الطارئة. وحثت شرطة أبوظبي، السائقين على عدم الانشغال بالرد على رسائل المعايدة والمكالمات الهاتفية أثناء القيادة، ما يؤدي إلى تشتيت الذهن عن متابعة الطريق، وينتج عنه وقوع الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات بليغة. .

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