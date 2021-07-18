300 دورية أمنية ومدنية في الشارقة

المصدر: (الشارقة- البيان)

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جاهزية عناصرها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك، بخطة أمنية متكاملة، تجمع بين الأمنية والمرورية والتفتيشية، وتشمل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في إمارة الشارقة، لتعزيز الأمن والسلامة للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بمقر القيادة، برئاسة العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة . وكشف الاجتماع عن تخصيص 300 دورية أمنية ومدنية، لتسييرها في كافة المناطق والشوارع الرئيسة داخل مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، وتنظيم حركة السير بجميع الميادين، وبالقرب من الساحات المحيطة بالمساجد والمصليات، بهدف المحافظة على الهدوء والانسيابية والنظام بشكلٍ عام.

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