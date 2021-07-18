شما المزروعي: الإمارات أصبحت منطلقاً لمبادرات تمكين الشباب

المصدر: دبي- البيان

أكدت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن البرامج التي تمكن الطاقات الشبابية في مجالات التكنولوجيا مثل «البرنامج الوطني للمبرمجين» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» مؤخراً وبرنامج «الزمالة التقنية للشباب العربي» الذي ينظم مركز الشباب العربي دورته الأولى هي الأقدر على إعداد جيل يمتلك المهارات الرقمية ويقود المنافسة والابتكار والتميّز على الساحة العالمية.

جاء ذلك خلال الملتقى الشبابي الذي انعقد في مركز الشباب بدبي بحضور عدد من منتسبي برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، الذين اجتمعوا للمرة الأولى بشكل حضوري منذ انطلاق البرنامج، بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، الموافق 15 يوليو سنوياً، والذي يحتفي مضمونه هذا العام بمرونة الشباب في التعامل مع جائحة كوفيد-19 والتكيف مع تداعياتها.

وقالت شما المزروعي: دولة الإمارات أصبحت اليوم منطلقاً لمبادرات تمكين الشباب داخل الدولة وخارجها وفق توجيهات قيادتها الرشيدة للاستثمار في دعم الشباب على كافة المستويات وإعداد أجيال متمكنة واعية تساهم في تنمية مجتمعاتها واقتصاداتها لبناء عالم أفضل باستخدام أحدث المهارات والأدوات لذلك جاءت كافة برامج مركز الشباب العربي بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المركز لتستجيب لاحتياجات الشباب وتطلعاته إلى اكتساب مهارات جديدة للمستقبل.

حلول

وبيّنت أن جائحة «كوفيد 19» أثبتت تفوق التكنولوجيا في إيجاد الحلول وخلق الفرص، حتى صارت المسرّع لعمل كافة القطاعات مؤكدة أن تجربة دولة الإمارات الناجحة في التحول الرقمي الأسرع في المنطقة والاستثمار في التكنولوجيا كممكن لجيل الشباب متاحة لمشاركتها مع الجميع في المنطقة العربية والعالم.

وقالت: نموذج دولة الإمارات في تمكين الشباب قصة نجاح ملهمة قامت على ركائز ثلاث هي بناء الشخصية، وتعزيز الهوية، وتوفير البيئة المتكاملة الداعمة للشباب، فحققت إنجازات نوعية جعلتها في المراكز الأولى عالمياً وأصبحت فخراً للشباب الإماراتي والعربي.

واطلع المشاركون على أحدث محطات النسخة الأولى من برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي الذي يضم شباباً وشابات من 15 دولة عربية، قدم لهم حتى الآن أكثر من 80 من الدورات التخصصية والجلسات التدريبية بالتعاون مع شركات عالمية في مجالات التحول الرقمي والابتكار.

وقال سعيد النظري المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بمركز الشباب العربي، إن المرونة في التعامل من التغيرات تأتي من الاستعداد المسبق بامتلاك المهارات المطلوبة التي تستشرف وتواكب تحولات المستقبل، مؤكداً أن تمكين الشباب بالمهارات هو أولوية.

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