إقامة مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي من 1 إلى 31 أغسطس

المصدر: دبي - البيان

أعلن البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين عن فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة لمخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي الذي ينعقد هذا العام خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس المقبل، بالشراكة مع مجموعة من الجهات الوطنية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة نخبة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع التكنولوجيا تشمل «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«هواوي» و«لي واغن» و«كريم» و«SAP» لتقديم برامج وورش عمل متخصصة تهدف لتزويد المشاركين في المخيم بمهارات القرن الواحد والعشرين. كما تشارك القيادة العامة لشرطة دبي للمرة الأولى في تقديم ورش عمل وجلسات معرفية متخصصة في المجالات التكنولوجية، فيما يشارك للمرة الأولى مجموعة من طلاب المدارس في مملكة البحرين الشقيقة.

ويمكن لطلاب المدارس والجامعات من مختلف الأعمار والتخصصات المشاركة بالمخيم الصيفي من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني: (ai.gov.ae/‏‏‏‏learn/‏‏‏‏camp)، ويهدف المخيم إلى تمكين الطاقات الشابة بمهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتشجيعها على تطوير حلول مبتكرة لتحديات المستقبل بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها خلال مشاركتهم في الفعاليات الافتراضية والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية التي ينظمها في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

مشاركة

وتعد هذه الدورة الثالثة لمخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي، الذي يشهد إقبالاً متزايداً ومشاركة طلابية واسعة، حيث شارك أكثر من 10 آلاف طالب من مختلف المراحل التعليمية، في دورتيه الأولى والثانية في الأعوام 2018 و2019.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توظف كل مبادراتها ومشاريعها وبرامجها الوطنية لتمكين أبناء الإمارات من الشباب والطلاب لاكتساب وممارسة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يعد واحداً من أهم أدوات المستقبل ليشاركوا بفعالية في تصميم مستقبل دولتهم وخدمة مجتمعهم.

وأضاف إن أهمية المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي تتبلور في أنها تتيح للشباب فرصة المشاركة في تجارب واقعية ومشوقة في مجال التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

ويستقطب المخيم للمرة الأولى مجموعة من طلاب المدارس بمملكة البحرين الشقيقة، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات ومركز ناصر بن حمد للتدريب والتأهيل المهني، الهادفة لتعزيز تبادل الخبرات وقصص النجاح، ومشاركة أفضل التجارب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

جهات

قال معالي عمر سلطان العلماء إن دورة هذا العام لمخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي تشهد مشاركة مميزة للعديد من الجهات الوطنية وشركات التكنولوجيا العالمية مثل «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«هواوي» و«لي واغن» و«كريم» و«SAP» انطلاقاً من إيمانها بأهمية دور هذا المخيم في دعم جهود حكومة الإمارات لتسريع تبني تطبيقات البرمجة والذكاء الاصطناعي، ودعم الشباب المبدع وتشجيعهم على الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة بالدولة.

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