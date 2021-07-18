أكاديمية الإعلام الجديد تنظم ورشة التواصل الرقمي الإخباري

المصدر: دبي - البيان

نظمت أكاديمية الإعلام الجديد - أول أكاديمية في مجال الإعلام الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط - ورشة التواصل الرقمي الإخباري الأولى من نوعها، بالتعاون مع «مكتب تنظيم الإعلام» التابع لوزارة الثقافة والشباب، وبمشاركة مختلف القنوات الإخبارية والصحف والرقمية المتواجدة في الدولة للتعريف بأحدث استراتيجيات تصميم وتنفيذ وتوزيع المحتوى الإخباري الرقمي النوعي.

قدّم الجلسة التي نظمتها الأكاديمية عن بُعد بحضور أكثر من 60 مشاركاً، البروفيسور مات بايلي المتخصص في وضع برامج للجامعات العالمية والمحاضر الأكاديمي البارز في أكاديمية الإعلام الجديد ومطوّر العديد من برامجها، حيث عرض أبرز توجهات استهلاك المحتوى الرقمي وتحليله، والتغييرات الجذرية والمتسارعة في عملية صناعته، والأدوات والتقنيات المطلوبة لتحقيق التفاعل الجماهيري الأكبر والتفاعل الأوسع مع مضمونه.

دورة

وقال الدكتور راشد النعيمي، المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام: تأتي هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد في توقيت مُهم يتعزز فيه دور الإعلام الرقمي، ويزداد حضوره الفاعل وتأثيره في تحديد التوجهات، لا سيما مع ازدياد نسب اهتمام، ومتابعة القنوات، والمنصات الرقمية خلال فترة جائحة كورونا، التي شهدت توقفاً مؤقتاً لإصدار النسخ الورقية للعديد من الصحف والمطبوعات.

بدوره قال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: اجتماعنا اليوم يعتبر تاريخياً، جميع المنصات الرقمية الإخبارية في دولة الإمارات والتي تشكل عصب المجتمع الإماراتي الإخباري في مكان واحد، ملايين المتابعين والآلاف من التفاعلات تحصل بشكل يومي في هذه القنوات الرقمية من خلال القصص والأخبار التي ينشرونها لمجتمعاتنا، فلا شك أن اليوم أصبح من واجبنا كمركز أكاديمي تقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها المساهمة في تعزيز فرص الاقتصاد الرقمي في الإمارات ورفع مستوى الكفاءة الرقمية.

وأضاف إن الإعلام الرقمي يعزز مكانته اليوم كوسيلة أولى مفضلة لتلقي الأخبار ومتابعتها الفورية على مدار الساعة، وقد ساهم انتشار الأجهزة المتحركة الذكية وصعود دور المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تسريع هذا النمو الرقمي الهائل بين مجتمعاتنا العربية. وورشة التواصل الرقمي الإخباري التي نظمتها أكاديمية الإعلام الجديد للقنوات والمنصات الرقمية قدمت خطوات عملية وعلمية من قبل خبراء عالميين لإنجاز المحتوى الإخباري الرقمي النوعي.

تعريف

قدم البرنامج للمشاركين محاور السلوكيات الرقمية الناشئة وفئات متابعي المحتوى الرقمي وأهمية الاستراتيجية والسرديات والقصص والمضمون الذي يلبي احتياجات المتلقي ويوفر طريقة جاذبة لعرض المحتوى، فضلاً عن التعريف بأدوات توزيع المحتوى ومعالجته ودور المؤثرين وتجربة المستخدم في تعزيز التفاعل الرقمي.

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