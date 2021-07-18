59 % يرون التوعية حلاً لتجاهل السائقين سلامة إطارات المركبات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ذكر 59% من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن تطويق تجاهل بعض السائقين للتدابير الأساسية لسلامة إطارات المركبات يتطلب تكثيفاً للتوعية، في الوقت الذي أجاب 41% منهم أن السيطرة على المشكلة تحتاج تشديد العقوبات، وذلك عبر موقع «البيان الإلكتروني».

وفي الاستطلاع ذاته ولكن عبر حساب «البيان» في «تويتر» أكد 51.4% من المستجيبين أن حل مشكلة تجاهل بعض السائقين للتدابير الأساسية لسلامة الإطارات يحتاج تكثيفاً للتوعية، بينما اعتبر 48.6% منهم في تشديد العقوبات حلاً للقضية.

وتعقيباً على النتائج ذكر عدد من السائقين أن معدلات حوادث انفجار الإطارات تشهد تزايداً ملحوظاً في فصل الصيف، بسبب اهتراء الإطارات منتهية الصلاحية أو التي يوجد بها تآكل ما يتسبب في حوادث وينتج عنها في بعض الأحيان إصابات جسيمة، الأمر الذي جعل من هذه الحوادث ظاهرة خطيرة تفرض على مستخدمي الطرق الاهتمام باحتياطات الأمان واختيار الإطارات المناسبة لنوع المركبة.

عوامل

وقال سعود درويش إن مراكز الفحص الفني للمركبات في الدولة قادرة على اكتشاف وملاحظة ملامح شيخوخة الإطار من حيث التشققات في الجوانب أو اختفاء «النقشة» وغيرها من عوامل تزيد من احتمالات الانفجار، ولكن لا يجب الاحتكام فقط للفحص الفني الذي يكون مرة واحدة في العام، بل يجب أن يكون السائق على دراية كاملة بصلاحية الإطارات والفحص المستمر للتأكد من سلامتها، لأن الإطارات يمكن أن تتعرض لحوادث مختلفة أثناء قيادة المركبة ما يتسبب في تلفها أو تآكلها أو حدوث تشققات فيها.

من جهته قال حسن محمد إنه لا بد من تطبيق الفحص العشوائي على السيارات الصغيرة، كما هو الحال مع الشاحنات بحيث يتم توعية السائق بأهمية فحص الإطارات ومخالفة غير الملتزمين، مشيراً إلى أن الفرد الواعي يعلم أن التزامه يعود بالخير على سلامته وسلامة الآخرين من مستخدمي الطرق.

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