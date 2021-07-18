تعزيز التعاون بين الإمارات وإسرائيل في الأمن الغذائي والمائي

المصدر: دبي- وام

بحثت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين خلال زيارتها تل أبيب تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات في مجال التكنولوجيا الزراعية والمائية.

استهدفت زيارة معالي الوزيرة والوفد المرافق لإسرائيل - التي جاءت بالتزامن مع افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب - إطلاق تعاون استراتيجي في المجال الحيوي للأمن الغذائي والمائي حيث تتشارك كل من دولة الإمارات وإسرائيل في العديد من الفرص كونهما تتمتعان بإمكانات وبنى تحتية متطورة وتعملان في الوقت نفسه على تحقيق الأهداف التي تتعلق بالأمن الغذائي والمائي واستدامته.

وقالت معاليها: تتمثل بعض الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها عبر كامل السلسلة الغذائية إضافة إلى توسيع المصادر الخارجية من الغذاء ومع توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام وافتتاح سفارة الدولة في تل أبيب أصبح لدى دولة الإمارات فرصة كبيرة لإثراء هاتين الركيزتين ونتطلع إلى تحقيق شراكة متكاملة في مجال الأمن الغذائي والمائي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

ركيزة

وأضافت معاليها: تمتلك إسرائيل واحدة من أفضل المنظومات للشركات الناشئة في العالم ومع اعتبار الابتكار ركيزة أساسية في قطاع تكنولوجيا الزراعة الحديثة تحرص دولة الإمارات على استكشاف كافة أوجه التعاون في هذا المجال وبالمقابل لدينا الكثير من الخبرات التي يمكننا مشاركتها فعلى سبيل المثال يمكن لمشروع «وادي تكنولوجيا الغذاء» الذي تم إطلاقه مؤخراً أن يستضيف كلاً من الشركات الإسرائيلية الناشئة والقائمة بالفعل للمساهمة في قيادة العديد من المبادرات الحيوية التي تشمل الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة ومعالجة البذور والري الحديث والطاقة الشمسية وتحلية المياه ونؤمن بأن الشراكة مع إسرائيل ستكون بمثابة محفز للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار خلال العقود الثلاثة المقبلة.

ووقعت معاليها مذكرة تفاهم مع أوديد فورير وزير الزراعة الإسرائيلي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي بما في ذلك الإنتاج وسلاسل الإمداد الغذائي، والبحوث والابتكارات في هذا المجال الحيوي. كما وقعت معاليها مذكرة تفاهم أخرى مع تمار زاندبرغ وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية والتي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات فضلاً عن توحيد الجهود البحثية للتخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية.

والتقت معاليها خلال الزيارة مع كارين الحرار وزيرة البنية التحتية الوطنية والطاقة والموارد المائية ومعالي عيساوي فريج وزير التعاون الإقليمي لبحث التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تعود بالفائدة لمصلحة دولة الإمارات وإسرائيل.

وقامت معاليها خلال الزيارة بعقد اجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات ذات الصلة منها شركة Agricora كما تلقت معاليها عدداً من العروض التقديمية حول قطاع الغذاء في إسرائيل والشركات المختلفة العاملة في هذا القطاعوشهدت معاليها افتتاح سفارة دولة الإمارات في تل أبيب، وتلا ذلك زيارة لكليات الزراعة في الجامعة العبرية وجامعة بن غوريون حيث حضرت افتتاح مركز موشيه ميريلاشفيلي للأمن الغذائي في الصحراء في جامعة بن غوريون بالتعاون مع واترجين، ثم زارت مركز فولكاني للبحوث الزراعية ومجموعة ميتريللي حيث التقت برئيسها ومديرها التنفيذي حاييم طيب إلى جانب ممثلين عن عدد من شركات الزراعة وتكنولوجيا المياه الإسرائيلية لمناقشة آخر التطورات التي تحرزها هذه الشركات في مجال الأمن الغذائي والمائي.

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