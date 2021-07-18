«كهرباء دبي» تدعم التنمية العمرانية بـ«ديكاثلون الطاقة الشمسية»

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي بالشراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي ووزارة الطاقة الأمريكية المسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية (ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط).وتسهم هذه المسابقة في دعم مقومات دبي للوصول إلى المراتب الأولى عالمياً ومحافظتها على مركز ريادي عالمي في مجال الاستدامة والتنافسية والاقتصاد الأخضر وذلك من خلال إنشاء مجموعة من المنازل الذكية والمستدامة الفائزة بالدورة الأولى من المسابقة وتشييدها في عدد من المشاريع التطويرية في الإمارة.

وتتويجاً لدور المسابقة في دعم جهود الهيئة الاستثنائية في مجال الاستدامة بدأ فريق «بيتي كول» من جامعة بوردو الفرنسية في تنفيذ المنزل الذكي والمستدام الذي قدمه فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث ضمن الدورة الأولى من المسابقة في أبرز المشاريع التطويرية في دبي.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى دور المسابقة في دعم الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة وتشجيع الإبداع والابتكار انسجاماً مع «خطة دبي الحضرية 2040» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترسم خريطة متكاملة للتنمية العمرانية محورها الرئيس التنمية المستدامة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم وتؤدي المسابقة دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كمركز للإبداع والابتكار وحاضنة للمبتكرين لتطوير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة آثار التغير المناخي وإشراك الشباب في عملية التنمية المستدامة.

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