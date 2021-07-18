وزير الصحة: نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة والارتقاء بالخدمات الصحية

المصدر: دبي - وام

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 13 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والقانون رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي يشكل نقلة نوعية نحو صناعة المعرفة والارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية عبر منظومة صحية أكاديمية تمثل حاضنة لمستقبل علمي في البحوث الصحية وتضمن تأهيلاً مستمراً للكوادر الطبية والإدارية ومواكبة أفضل الممارسات الصحية عالمياً بهدف تعزيز مستوى جودة الرعاية الصحية.

وأشار معاليه - في تصريح بهذا الشأن - إلى أن الإمارات تقدم برؤية قيادتها نموذجاً للجيل القادم من الممارسات الحكومية يمثل مساراً جديداً غير مسبوق في عمل الحكومات نحو إعادة ابتكار المستقبل، لتقدم حلولاً استباقية وترسخ منهجية التحدي والإنجاز كثقافة عمل مؤسسي في الحكومة منوهاً بأهمية إنشاء المؤسسة في تعزيز جهود المنظومة الصحية بدولة الإمارات في سعيها نحو تطوير واستقطاب واستبقاء القدرات الطبية والبحثية وتعزيز التوطين في مختلف مجالات القطاع الصحي وتوفير البيئة الداعمة؛ للقيام بالبحوث العلمية والسريرية بهدف تقديم أعلى مستويات الخدمات الصحية.

من جانبه لفت الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذين القانونين يؤكد نهج دولة الإمارات القائم على تحقيق الريادة في المجال الصحي وتنمية قدرات الكفاءات المتخصصة في البحوث الطبية الحيوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز