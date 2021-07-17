«غرفة الشارقة» تستعد لإطلاق الدورة 5 من مهرجان الذيد للرطب

المصدر: الشارقة-البيان

أنهت اللجنة التنظيمية لمهرجان الذيد للرطب كافة الاستعدادات لإطلاق الدورة الخامسة من المهرجان الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة 22-25 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد، ويعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والتراثية والاجتماعية التي تحرص الغرفة على تطويره بوتيرة سنوية في إطار التزامها بدعم المزارعين المحليين وملاك النخيل من أبناء مدينة الذيد والشارقة ودولة الإمارات عموماً.

هدية سنوية

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن كافة الاستعدادات لإطلاق الدورة الخامسة من المهرجان قد تمت لإخراج نسخة تليق بالمكانة التي حظي بها الحدث طوال السنوات السابقة، فضلاً عن التأكيد على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها اللجنة التنظيمية للمشاركة في المهرجان سواء من العارضين أو زوار الحدث حرصاً على سلامة الجميع، لافتاً إلى أن «الذيد للرطب» يعد بمثابة هدية سنوية لإسعاد أهالي المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة، والتي تتمثل في توظيف هذه الفعالية التي تتناغم مع بيئة المنطقة لتعزيز مكانة الذيد التاريخية والمحافظة على تراثها العريق وتقديم مختلف أشكال الدعم المتاحة لأبنائها ولاسيما في القطاع الزراعي.

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