بلدية الظفرة تنظم حملة تفتيشية على صالونات الحلاقة

المصدر: الظفرة - البيان

نظمت بلدية منطقة الظفرة حملة الحلاقة الآمنة بمدن المنطقة تحت شعار«سلامتنا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والشروط الصحية» استهدفت العاملين وملاك الصالونات ومراكز التجميل والمتعاملين، وتم تفتيش 102 صالون ومركز تجميل، وتم توعية عدد 346 من العاملين والمتعاملين بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتعزيز جودة ورفاهية الحياة.

وتضمنت الحملة زيارات تفتيشية لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل للتأكد من تطبيق الشروط الصحية لممارسة النشاط من أجل رفع جودة الخدمات، وتم التوعية بالمخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات السلبية التي تؤدي لانتقال الأمراض المعدية. وكذلك بالأمراض التي تنقلها أدوات الحلاقة وسبل الوقاية منها والتشديد على ضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط الصحية التي تضعها البلدية لضمان تقديم خدمة حلاقة آمنة ومتميزة.

وتهدف الحملة إلى الارتقاء بالوعي الصحي للعاملين في مراكز التجميل وملاك الصالونات ونشر ثقافة صحية للمجتمع المحلي والتعريف بمخاطر استخدام أدوات الحلاقة غير النظيفة وغير المعقمة وذات الاستخدام المتكرر، أيضاً تم التعريف بالبدائل الممكنة كاستخدام أدوات الحلاقة ذات الاستخدام لمرة واحدة كخيار أفضل. وتسهم الحملة في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال حث الحلاقين على تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».



مشاركة

تشارك بلدية منطقة الظفرة في مهرجان ليوا للرطب 2021 المقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتقوم بلدية منطقة الظفرة بتجهيز البنية التحتية لموقع المهرجان من خلال توفير الزراعات التجميلية، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة موقع المهرجان بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، وإزالة كل المخلفات أثناء وبعد المهرجان للمحافظة على المظهر العام لمدينة ليوا.

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