المكرمة تخفف من آثار الجائحة على الصيادين

المصدر: متابعة – عصام الدين عوض

أكد أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي يقدم الدعم لصيادي الإمارة مادياً ومعنوياً من خلال لقاءاته المتكررة معهم لمعرفة احتياجاتهم والمشكلات التي تواجههم وتذليلها، مشيراً إلى أن دعم سموه للصيادين خفف من آثار الجائحة عليهم ووفر لهم حياة كريمة.



توجيه



وأضاف الغملاسي أن سمو ولي عهد عجمان يوجه في كل لقاءاته بهم بضرورة توفير احتياجات الصيادين ومعرفة أحوالهم وقضاياهم في ما يخص مهنة الصيد وأهم مطالبهم التي من شأنها الارتقاء بالمهنة وتعزيز دور الصيادين في المجتمع والمحافظة على هذه المهنة، كما أن سموه دائم التوجيه لمسؤولي جمعية الصيادين بمتابعة أمور الصيادين ورعاية مصالحهم وإزالة الصعوبات التي تواجههم والعمل على توفير مناخ اقتصادي آمن للصيادين، حيث تعتبر الثروة السمكية من الركائز المهمة في الأمن الغذائي وتلعب دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

وأكد يوسف الشامسي مدير جمعية الصيادين في عجمان أن مكرمة اليوم والتي تقدر بـ 2 مليون درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين للجمعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تهدف إلى تشجيع الصيادين على ممارسة أعمالهم اليومية بأريحية ودون عقبات، خصوصاً ما يتعلق بصيانة معدات الصيد، كما تعينهم المكرمة على قضاء احتياجاتهم.

وأوضح مدير جمعية الصيادين أن الجمعية تعكف سنوياً على عمل تقارير باحتياجات الصيادين ورفعها إلى سمو ولي عهد عجمان للنظر فيها.



صيادون



من جهتهم ثمّن صيادون في عجمان مكرمة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مؤكدين أنها ستكون عاملاً مهماً في تأمين حياة العديد منهم، والذين هم بحاجة إلى المساعدة في ظل جائحة «كوفيد 19».

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