الإمارات تكشف نتائج استخدام عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا

المصدر: البيان

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن فعالية عقار سوتروفيماب لعلاج كوفيد 19 في شفاء حالات الإصابة الطفيفة إلى المتوسطة لدى المرضى الأكثر عرضة للخطر.

وأوضح مكتب أبوظبي الإعلامي، عبر موقعه الإلكتروني، أن 6,175 مريضاً في الإمارات حصلوا على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو حتى 13 يوليو، وهو ما أدى إلى الشفاء التام لـ97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يوماً من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100%، ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

وذكر أن نحو 52% من الحاصلين على العقار سنهم 50 سنة أو أكبر، مشيراً إلى أنه تلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة والسكري وأمراض القلب والسرطان وغيرها.

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