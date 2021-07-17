منع مرور الشاحنات في خورفكان خلال إجازة عيد الأضحى

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه ستتم زيادة ساعات منع دخول الشاحنات لمدينة خورفكان، ابتداءً من الاثنين المقبل حتى الجمعة، تزامناً مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أنه ستبدأ ساعات المنع من الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً، مع العمل بتوقيتات المنع السابقة، وذلك خلال المدة المحددة أعلاه، بهدف التخفيف من حدة الازدحام المتوقعة، وتسهيل حركة السير والمرور في أوقات الذروة.

تشديد

وناشدت شرطة الشارقة قائدي الشاحنات الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، وخاصة في أوقات المنع، لافتةً إلى أنه سيتم تكثيف الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية، وتشديد الضبط المروري، لتحقيق السلامة المرورية.

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