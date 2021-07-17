أمطار الخير على الإمارات

المصدر: البيان

شهدت الإمارات اليوم سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيقة على مناطق مختلفة.

وشهدت منطقة وادي الحلو في الشارقة سقوط أمطار أدت إلى جريان الأودية، كما سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مصفوت ومزيرع في عجمان ومنطقة الفصيل ورأس غميس والبثنة بالفجيرة.

كما شهدت منطقة الظفرة سقوط أمطار متوسطة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز في- بيانه اليومي- ان الموج في الخليج العربي يكون مضطربا .

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