«عذج» وزنه 106 كغ يحصد المركز الأول بمهرجان ليوا للرطب

المصدر: ليوا- وام

أسفرت مسابقة «أكبر عذج» بمهرجان ليوا للرطب في دورته الـ 17، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عن فوز سيف صياح سالم طماش المنصوري بالمركز الأول بوزن بلغ 106 كيلوغرامات.

وجاء بالمركز الثاني سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر بوزن 98 كيلو و800 غرام، وفي المركز الثالث صلهام حرموص سعيد صالح المزروعي بوزن 95 كيلو و400 غرام، والرابع محمد سلطان بتال مبارك المرر بوزن 90 كيلو و900 غرام، والخامس علي حمد سيف حمد المزروعي بوزن 90 كيلو و400 غرام.

كانت اللجنة المنظمة قد خصصت 15 جائزة لمسابقة أكبر عذج بقيمة إجمالية بلغت 234 ألف درهم، وتم استقبال المشاركات خلال اليوم الأول ضمن الأوقات المخصصة للتسليم من الـ 8 صباحاً إلى الـ3 مساءً.

وتضمنت شروط المشاركة في مسابقة أكبر عذج أن يكون الوزن المعتمد لأكبر عذج بالكيلو غرام مع ترتيب الأوزان من الأكثر وزناً فالأقل والوزن الأعلى يحصل على المركز الأول، ومن ثم الثاني والثالث وترتب المراكز على هذا النحو حتى المركز الخامس عشر ويحق لكل مشارك المشاركة بعذج واحد فقط.

وتقام ضمن فعاليات مهرجان ليوا للرطب 2021 عدد من المحاضرات الافتراضية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ويشارك فيها مهندسون زراعيون وخبراء في الزراعة ومكافحة الآفات الزراعية.

وانطلقت أمس أولى المحاضرات تحت عنوان «الممارسات الزراعية الجيدة للنخيل والتمور»، وقدمها المهندس أحمد الكعبي عبر تطبيق مايكروسوفت، فيما تقام اليوم محاضرة «مكافحة آفات النخيل» ويقدمها المهندس أسامة المساوي، ويوم 22 يوليو محاضرة بعنوان «أصناف النخيل التجارية» يقدمها المهندس منصور المنصوري، ويوم 23 يوليو ندوة «عمليات الحصاد والجني لنخيل التمر» ويقدمها المهندس خالد البلوشي، ويوم 24 يوليو محاضرة «أساسيات في زراعة أشجار الفاكهة» يقدمها المهندس أحمد الكعبي.

ويبدأ صباح اليوم تسلم مشاركات مزاينة رطب الشيشي ومسابقتي الليمون المنوع والمحلي ضمن مسابقات مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 17.

ويشترط للمشاركة في مزاينة رطب الشيشي أن يكون الإنتاج محلياً ومن موسم 2021 وأن يكون في مرحلة النضج المناسبة

وألا تزيد نسبة إرطابه عن 50 % وألا تتضمن المشاركة الواحدة أكثر من صنف واحد ضمن فئات الصنف المعين، وألا يقل وزن الرطب المشارك عن 10 كيلوغرامات في الأصناف الفردية، ويقدم في مخرافتين مع خلو الرطب من الإصابات الحشرية والحشرات الميتة أو بيوضها أو يرقاتها أو مخلفاتها، وأن يكون الرطب خالياً من العيوب الظاهرة، وألا يحمل رائحة أو طعماً غير طبيعيين أو أن تشوبه آثار معدنية أو رملية مثل الندب، أن يكون حجم الرطب مناسباً وألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، وأن يكون خالياً من بقايا المبيدات والأسمدة الكيميائية، وسيتم فحص الإنتاج الفائز مخبرياً.

ويشترط للمشاركة في مسابقة الليمون أن يكون من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2021، وأن يكون من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، ويجب عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل مع خلو المحاصيل من الإصابات والعيوب الظاهرة، وأن يكون الحجم مناسباً والثمار مكتملة النضج على أن يوضع كل صنف من الأصناف المراد المشاركة به في «مخرافة»، وألا يقل وزن الصنف الواحد عن 10 كيلوغرامات.. كما تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبل لجنة التحكيم.

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