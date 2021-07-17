شرطة الشارقة تعرّف بأهمية الفحص الدوري للمركبات

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين وبالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة، جلسة توعية عبر البث المباشر على «إنستغرام» بعنوان «الفحص الدوري للمركبات.. وقاية وسلامة» .

شارك في الندوة يوسف علي الرئيسي - المدير التنفيذي للشؤون الحكومية بقطاع السيارات لدى شركات مجموعة الفطيم، والرائد حمد الطنيجي رئيس قسم الفحص الفني بالإنابة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، وأدار محاورها الملازم أول مانع النقبي.

محاور

وخلال الجلسة تناول الضيوف محاور مهمة عدة منها؛ أهمية صيانة المركبة، والعواقب الوخيمة التي قد تحدث نتيجة الإهمال المباشر في عدم صيانتها، إلى جانب التعريف بأنواعها، والتي تتمثل في الصيانة الوقائية، والصيانة التصحيحية، كما تطرق الضيوف إلى الجهود المشتركة في تعزيز السلامة المرورية الشاملة من خلال المبادرات النوعية التي تم إطلاقها كمحطات تقديم الخدمات المتكاملة بفحص المركبات بالشراكة مع (أدنوك)، وإطلاق المركز المتنقل لفحص المركبات وغيرها من المبادرات النوعية.

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