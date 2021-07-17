أنور قرقاش: شجاعة جيشنا ستبقى محفورة في الذاكرة

المصدر: دبي - البيان

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «في ذكرى عملية السهم الذهبي وتحرير عدن، نستذكر تضحيات قواتنا المسلحة ودورها المشرف ضمن التحالف العربي، طلائع التحرير أشرقت في ذلك اليوم، وأداء جيشنا الباسل وشجاعته ستبقى عبارات محفورة في الذاكرة».

وأضاف قرقاش: «رحم الله شهداء الوطن الأبرار وتغمدهم جميعاً بواسع مغفرته، وأسكنهم فسيح جناته..«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» صدق الله العظيم».

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