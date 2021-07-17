شرطة الشارقة تطلق البرنامج الصيفي «وعيكم يحمي أبناءكم»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة النسخة الثانية من البرنامج الصيفي الافتراضي «وعيكم يحمي أبناءكم» بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم ونادي الشارقة الرياضي.

ويهدف البرنامج - الذي يستمر حتى نهاية أغسطس المقبل - إلى توعية شريحة الطلبة من السلوكيات والظواهر السلبية التي قد تطرأ وتوعية أولياء الأمور، وبيان أهمية دورهم في حماية أبنائهم.

ويأتي تنظيم النسخة الصيفية للعام الثاني على التوالي تجسيداً للدور المجتمعي لشرطة الشارقة ومسؤولياتها تجاه المجتمع وللحد من الظواهر السلبية ودرء مخاطرها‎ وتعزيز الأمن ‏والأمان.

ويستهدف البرنامج الفئات الأهم في المجتمع من الأبناء وأولياء الأمور كونهم أعمدة رئيسية له يُبنَى بهم مستقبل هذا الوطن ولأهمية العطلة الصيفية وأثرها على الأبناء خاصةً فئة المراهقين الذين هم أكثر عرضة للتأثر بالظواهر ‏‏والمخاطر التي قد تطرأ.

وتضمن البرنامج الصيفي حزمة من المحاضرات وورش العمل التثقيفية والتوعوية لأولياء الأمور والطلبة بعناوين «حوادث الغرق والابتزاز الإلكتروني وأسرتنا حياتنا والمخدرات والتدخين وطريق الأمان وخذ حذرك وأسرتي سعادتي ولا تؤذي نفسك والصداقة الحقيقية».

وقال المقدم أحمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، إن البرنامج الصيفي يلعب دوراً هاماً في تعريف الأسرة وأولياء الأمور بدورهم الهام في توعية وحماية أبنائهم من أي مخاطر أو سلوكيات غير صحيحة من خلال متابعتهم المستمرة لهم ورصد أي سلوكيات قد تواجههم ووضع حلول لها قبل تفاقمها مواكبةً لما يعيشه عالمنا الحاضر من تغيرات اجتماعية تتطلب منا العمل جميعاً يداً بيد للحفاظ على أبنائنا الذين هم مستقبل هذا المجتمع.

وأشاد المري بتعاون الشركاء الاستراتيجيين من مجلس أولياء أمور الطلبة الذي كان له الدور الكبير في الوصول ‏إلى أكبر شريحة من أولياء الأمور وتوعيتهم بالدور المنوط بهم تجاه أبنائهم وأهمية تواجدهم معهم خطوة بخطوة حتى ‏وصولهم إلى بر الأمان الذي لن يتحقق إلا من خلال تكاتف الجميع للوصول للغايات المنشودة.

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