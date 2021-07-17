تكريم المتميزين في شرطة «الوسطى» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، عدداً من المتميزين بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان، وذلك ضمن إطار تحفيز ومكافأة الموظفين المتميزين، وسعياً لتحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة بتعزيز الأمن والأمان.

وقال العميد السركال، إن التكريم جاء تقديراً لجهودهم في تعزيز الأمن والأمان، من خلال التزامهم بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع بخدمتهم وتعزيز نسبة الشعور بالأمان، وإسهامهم في إحباط عملية سرقة نظراً لسرعة استجابتهم للبلاغ الوارد.

وأثنى مدير عام العمليات الشرطية، بجهود المكرمين على مهاراتهم التي تنم عن الحس الأمني، وسرعة تعاملهم مع الحدث بمسؤولية ويقظة، مؤكداً أن شرطة الشارقة تمتلك كادراً متميزاً ومؤهلاً بأعلى القدرات والمهارات التي تمكنهم من أداء واجبهم الأمني بكل تفانٍ وإخلاص، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. من جانبهم، عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين أن الوفاء والإخلاص في العمل هو واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق أي موظف لتعزيز الأمن والأمان، ودعم مسيرة شرطة الشارقة المتميزة.

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