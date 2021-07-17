دعوة إلى الالتزام بالقيادة الآمنة أثناء التقلبات الجوية

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى القيادة بحذر خلال تقلبات الطقس المتوقعة في الأيام المقبلة، وهطول الأمطار، التي تصاحبها رياح نشطة قوية، وحثتهم على خفض السرعات إلى 80 كم /‏‏‏‏‏‏‏ الساعة في مثل تلك الظروف الجوية المتقلبة وترك مسافة أمان كافية وعدم التصوير أثناء القيادة مؤكدة أهمية متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.

ودعت قائدي المركبات إلى التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة أبوظبي في أوقات الأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن سرعة ضبط الرادار في تلك الظروف هي تلك «السرعة» التي يتم تحديدها على الشواخص واللوحات المرورية أو الأبراج الذكية المثبتة على الطرق أو بواسطة الرسائل النصية.

طقس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً ويتخلله بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون قوية مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية. وأوضح المركز في - بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي يكون مضطرباًً وسيحدث المد الأول عند الساعة 18:53 والمد الثاني عند الساعة 06:05.

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